PT Pertamina
PT Pertamina Platy

Platy PT Pertamina sa pohybujú od $2,731 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Projektový manažér na spodnej hranici až po $9,766 pre Strojný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PT Pertamina. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Grafický dizajnér
$9.7K
Strojný inžinier
$9.8K
Projektový manažér
$2.7K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v PT Pertamina predstavuje Strojný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $9,766. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v PT Pertamina je $9,660.

