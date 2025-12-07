Adresár spoločností
PSP Investments
PSP Investments Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in Canada v PSP Investments sa pohybuje od CA$231K do CA$315K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky PSP Investments. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$180K - $217K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$168K$180K$217K$229K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v PSP Investments?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v PSP Investments in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$315,029. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v PSP Investments pre pozíciu Architekt riešení in Canada je CA$230,840.

Ďalšie zdroje

