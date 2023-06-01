Adresár spoločností
Proxymity
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Proxymity Platy

Mediánový plat Proxymity je $126,436 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Proxymity. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
$126K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Proxymity predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $126,436. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Proxymity je $126,436.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Proxymity

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Coinbase
  • Airbnb
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/proxymity/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.