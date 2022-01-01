Proxy Platy

Adresár spoločností
Platy Proxy sa pohybujú od $100,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $184,075 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Proxy. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Produktový manažér
$184K
Softvérový inžinier
$101K
Najlepšie platenú pozíciu v Proxy predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $184,075. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Proxy je $142,288.

