Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Spain v Proton dosahuje €72.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Proton. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Celkom za rok
€72.2K
Úroveň
L2C
Základný plat
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Proton?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Proton podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Proton in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €90,708. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Proton pre pozíciu Softvérový inžinier in Spain je €72,166.

