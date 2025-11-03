Adresár spoločností
Proton
Proton Produktový dizajnér Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Proton. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Bežný rozsah
Možný rozsah
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Proton podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Proton in Switzerland predstavuje ročnú celkovú odmenu CHF 48,093. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Proton pre pozíciu Produktový dizajnér in Switzerland je CHF 33,874.

