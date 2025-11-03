Adresár spoločností
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in North Macedonia v Proton sa pohybuje od MKD 482K do MKD 658K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Proton. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Bežný rozsah
Možný rozsah
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Proton podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Proton in North Macedonia predstavuje ročnú celkovú odmenu MKD 657,762. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Proton pre pozíciu Zákaznícky servis in North Macedonia je MKD 481,981.

