Adresár Spoločností
Properly
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Properly Platy

Platový rozsah Properly sa pohybuje od $66,607 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažér obchodných operácií na spodnom konci do $150,750 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Properly. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Manažér obchodných operácií
$66.6K
Dátový vedec
$107K
Softvérový inžinier
Median $100K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Manažér softvérového inžinierstva
$151K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Properly ialah Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $150,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Properly ialah $103,545.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Properly

Súvisiace spoločnosti

  • Coinbase
  • Spotify
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje