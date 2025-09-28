Adresár spoločností
Procter & Gamble
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Procter & Gamble Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in Poland v Procter & Gamble sa pohybuje od PLN 346K za year pre B2 do PLN 407K za year pre B3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 331K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Procter & Gamble. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Procter & Gamble?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Procter & Gamble in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 547,756. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Procter & Gamble pre pozíciu Produktový manažér in Poland je PLN 306,552.

Ďalšie zdroje