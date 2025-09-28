Produktový manažér odmeňovanie in Poland v Procter & Gamble sa pohybuje od PLN 346K za year pre B2 do PLN 407K za year pre B3. Mediánový yearný kompenzačný balík in Poland dosahuje PLN 331K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Procter & Gamble. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
