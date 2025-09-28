Strojný inžinier odmeňovanie in United States v Procter & Gamble sa pohybuje od $101K za year pre B1 do $188K za year pre B3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $102K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Procter & Gamble. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
B1
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
