Dátový vedec odmeňovanie in United States v Procter & Gamble sa pohybuje od $133K za year pre B1 do $245K za year pre B3. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $148K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Procter & Gamble. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
