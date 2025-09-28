Adresár spoločností
Procter & Gamble
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

Procter & Gamble Dátový analytik Platy

Dátový analytik odmeňovanie in United States v Procter & Gamble sa pohybuje od $112K za year pre B1 do $130K za year pre B2. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $105K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Procter & Gamble. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Procter & Gamble?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Procter & Gamble in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $169,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Procter & Gamble pre pozíciu Dátový analytik in United States je $100,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Procter & Gamble

Súvisiace spoločnosti

  • Polaris
  • Whirlpool
  • Rakuten
  • Target
  • The Home Depot
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje