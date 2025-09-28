Adresár spoločností
Procter & Gamble
Mediánový Chemický inžinier kompenzačný balík in United States v Procter & Gamble dosahuje $75K za year.

Mediánový balík
company icon
Procter & Gamble
UX Researcher
Cincinnati, OH
Celkom za rok
$75K
Úroveň
BTA
Základný plat
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Procter & Gamble?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozície

Process Engineer

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Chemický inžinier at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $85,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Chemický inžinier role in United States is $75,000.

