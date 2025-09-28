Adresár spoločností
Printify
Printify Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Netherlands v Printify dosahuje €83.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Printify. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
Printify
Growth Product Manager
Amsterdam, NH, Netherlands
Celkom za rok
€83.3K
Úroveň
-
Základný plat
€80.8K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Printify?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Printify in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €191,459. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Printify pre pozíciu Produktový manažér in Netherlands je €79,058.

