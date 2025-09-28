Adresár spoločností
Prime Health Services
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Prime Health Services Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Prime Health Services dosahuje $74K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Prime Health Services. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Celkom za rok
$74K
Úroveň
L2
Základný plat
$74K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Prime Health Services?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

El paquete salarial más alto reportado para un Softvérový inžinier en Prime Health Services in United States tiene una compensación total anual de $91,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Prime Health Services para el puesto de Softvérový inžinier in United States es $74,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Prime Health Services

Súvisiace spoločnosti

  • LinkedIn
  • Uber
  • Square
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje