Adresár spoločností
Preqin
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater London Area

Preqin Softvérový inžinier Platy v Greater London Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater London Area v Preqin dosahuje £88.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Preqin. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£88.5K
Úroveň
-
Základný plat
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Preqin?

£121K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

El paquete salarial más alto reportado para un Softvérový inžinier en Preqin in Greater London Area tiene una compensación total anual de £115,101. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Preqin para el puesto de Softvérový inžinier in Greater London Area es £88,521.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Preqin

Súvisiace spoločnosti

  • Prime Trust
  • Clarkston Consulting
  • Vanguard
  • Juniper Square
  • Fisher Investments
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje