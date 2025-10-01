Adresár spoločností
Premier Manažér softvérového inžinierstva Platy v Charlotte, NC Greater Area

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Charlotte, NC Greater Area v Premier dosahuje $214K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Premier. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Premier
Director of Software Engineering
Charlotte, NC
Celkom za rok
$214K
Úroveň
-
Základný plat
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$23.5K
Roky v spoločnosti
6 Roky
Roky skúseností
20 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Premier?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manažér softvérového inžinierstva chez Premier in Charlotte, NC Greater Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $218,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Premier pour le poste Manažér softvérového inžinierstva in Charlotte, NC Greater Area est de $210,000.

