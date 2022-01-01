Adresár spoločností
Praetorian
Praetorian Platy

Platy Praetorian sa pohybujú od $122,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $175,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Praetorian. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $122K
Softvérový inžinier
Median $175K
Ľudské zdroje
$129K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Praetorian predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $175,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Praetorian je $129,350.

