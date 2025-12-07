Adresár spoločností
Potters Industries
Potters Industries Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in Hong Kong (SAR) v Potters Industries sa pohybuje od HK$450K do HK$629K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Potters Industries. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Bežný rozsah
Možný rozsah
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Potters Industries?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Potters Industries in Hong Kong (SAR) predstavuje ročnú celkovú odmenu HK$628,716. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Potters Industries pre pozíciu Architekt riešení in Hong Kong (SAR) je HK$449,857.

Ďalšie zdroje

