Pomelo Platy

Platy Pomelo sa pohybujú od $15,501 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $54,000 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Pomelo. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Softvérový inžinier
Median $31.2K
Obchodný analytik
$15.5K
Produktový dizajnér
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Najlepšie platenú pozíciu v Pomelo predstavuje Produktový dizajnér s ročnou celkovou odmenou $54,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pomelo je $31,200.

