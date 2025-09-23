Adresár spoločností
Policybazaar
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Policybazaar Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Policybazaar dosahuje ₹1.35M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Policybazaar. Posledná aktualizácia: 9/23/2025

Mediánový balík
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Celkom za rok
₹1.35M
Úroveň
L2
Základný plat
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Policybazaar?

₹13.98M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Softvérový inžinier sa Policybazaar in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹1,995,923. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Policybazaar para sa Softvérový inžinier role in India ay ₹1,239,789.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Policybazaar

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Flipkart
  • Snap
  • SoFi
  • PayPal
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje