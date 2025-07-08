Adresár spoločností
Policy Expert
Policy Expert Platy

Mediánový plat Policy Expert je $63,136 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Policy Expert. Posledná aktualizácia: 11/27/2025

Softvérový inžinier
Median $63.1K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Policy Expert predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $63,136. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Policy Expert je $63,136.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Policy Expert

Ďalšie zdroje

