Adresár spoločností
Plum
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Plum Platy

Platy Plum sa pohybujú od $102,578 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnej hranici až po $111,303 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Plum. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
$111K
Manažér softvérového inžinierstva
$103K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Plum predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $111,303. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Plum je $106,941.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Plum

Súvisiace spoločnosti

  • Amazon
  • PayPal
  • Airbnb
  • Netflix
  • Pinterest
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plum/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.