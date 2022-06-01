Adresár spoločností
PLS
PLS Platy

Platy PLS sa pohybujú od $30,311 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $74,562 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PLS. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Zákaznícky servis
$30.3K
Softvérový inžinier
$74.6K
Najlepšie platenú pozíciu v PLS predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $74,562. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v PLS je $52,436.

