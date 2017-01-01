Adresár spoločností
PLR Projects
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti PLR Projects, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.

    http://www.plrprojects.com
    Webstránka
    1980
    Rok založenia
    840
    Počet zamestnancov
    $100M-$250M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre PLR Projects

    Súvisiace spoločnosti

    • Apple
    • Snap
    • Coinbase
    • Dropbox
    • Intuit
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje