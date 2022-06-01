Adresár spoločností
Plivo
Plivo Platy

Platy Plivo sa pohybujú od $5,951 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Information Technologist (IT) na spodnej hranici až po $76,988 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Plivo. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Softvérový inžinier
Median $29.3K

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K
Produktový manažér
$77K
Manažér softvérového inžinierstva
$61.7K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Plivo podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Plivo predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $76,988. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Plivo je $29,302.

