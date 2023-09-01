Adresár spoločností
Pliancy
Pliancy Platy

Platy Pliancy sa pohybujú od $109,450 v celkovom ročnom odmeňovaní pre IT špecialista na spodnej hranici až po $110,550 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Pliancy. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

IT špecialista
$109K
Softvérový inžinier
$111K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Pliancy predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $110,550. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pliancy je $110,000.

