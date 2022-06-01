Adresár spoločností
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Platy

Platy Plexus Worldwide sa pohybujú od $29,914 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $51,725 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Plexus Worldwide. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Hardvérový inžinier
$29.9K
Softvérový inžinier
$51.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Plexus Worldwide predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $51,725. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Plexus Worldwide je $40,820.

