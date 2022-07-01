Adresár spoločností
Plexure
Plexure Platy

Platy Plexure sa pohybujú od $73,410 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $123,469 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Plexure. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Softvérový inžinier
Median $73.4K

Backend softvérový inžinier

Architekt riešení
$123K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Plexure predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $123,469. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Plexure je $98,439.

Ďalšie zdroje

