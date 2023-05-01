Adresár spoločností
Plex Platy

Platy Plex sa pohybujú od $134,325 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $271,350 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Plex. Posledná aktualizácia: 11/28/2025

Softvérový inžinier
$134K
Manažér softvérového inžinierstva
$271K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Plex predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $271,350. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Plex je $202,838.

