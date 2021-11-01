Adresár spoločností
Playrix
Playrix Platy

Platy Playrix sa pohybujú od $41,790 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $102,977 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Playrix. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $59.2K

Backend softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Softvérový inžinier videohier

Obchodný analytik
$79.6K
Dátový analytik
$95.9K

Dátový vedec
$90.5K
Finančný analytik
Median $80.5K
Ľudské zdroje
$61.5K
Produktový dizajnér
$41.8K
Produktový manažér
$43.4K
Nábor zamestnancov
$45.5K
Manažér softvérového inžinierstva
$103K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Playrix predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $102,977. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Playrix je $70,546.

