Piano
Piano Platy

Platy Piano sa pohybujú od $72,360 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $158,893 pre Predajný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Piano. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Produktový dizajnér
$85.9K
Produktový manažér
$104K
Predaj
$74.8K

Predajný inžinier
$159K
Softvérový inžinier
$72.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Piano predstavuje Predajný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $158,893. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Piano je $85,876.

