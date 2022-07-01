Adresár spoločností
PhishLabs
PhishLabs Platy

Platy PhishLabs sa pohybujú od $35,820 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Úspech zákazníka na spodnej hranici až po $72,635 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PhishLabs. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Obchodný rozvoj
$72.6K
Úspech zákazníka
$35.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v PhishLabs predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $72,635. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v PhishLabs je $54,228.

