PHASTAR
PHASTAR Platy

Platy PHASTAR sa pohybujú od $107,145 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $153,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PHASTAR. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Dátový vedec
$107K
Softvérový inžinier
$153K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v PHASTAR predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $153,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v PHASTAR je $130,072.

