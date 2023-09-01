Adresár spoločností
Performics
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Performics Platy

Platy Performics sa pohybujú od $6,848 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing in India na spodnej hranici až po $122,113 pre Projektový manažér in United States na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Performics. Posledná aktualizácia: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Obchodný analytik
$76.5K
Marketing
$6.8K
Marketingové operácie
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Projektový manažér
$122K
Predaj
$30.7K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Performics predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $122,113. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Performics je $76,500.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Performics

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Intuit
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje