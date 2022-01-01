Adresár spoločností
Paytm Platy

Platy Paytm sa pohybujú od $12,631 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $201,000 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Paytm. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Produktový manažér
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manažér softvérového inžinierstva
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Dátový vedec
Median $45.8K
Obchodný analytik
Median $31.4K
Produktový dizajnér
Median $23.2K
Nábor zamestnancov
Median $12.6K
Manažér technických programov
Median $38.8K
Obchodný rozvoj
$201K
Manažér dátovej vedy
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Manažér produktového dizajnu
$30K
Manažér programov
$42K
Projektový manažér
$29K
Predaj
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Harmonogram Vestingu

10%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

25%

ROK 4

25%

ROK 5

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Paytm podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 10% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (10.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (25.00% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Paytm podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Paytm predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Paytm je $40,890.

