Paytient
Paytient Platy

Platy Paytient sa pohybujú od $110,970 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $261,300 pre Nábor zamestnancov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Paytient. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Produktový dizajnér
$111K
Projektový manažér
$174K
Nábor zamestnancov
$261K

Softvérový inžinier
$185K
Manažér softvérového inžinierstva
$174K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Paytient predstavuje Nábor zamestnancov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $261,300. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Paytient je $174,125.

Ďalšie zdroje