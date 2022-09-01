Adresár spoločností
Payscale
Payscale Platy

Platy Payscale sa pohybujú od $80,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $193,463 pre Cybersecurity Analyst na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Payscale. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $118K
Šéf štábu
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Produktový manažér
Median $121K
Predaj
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $175K
Architekt riešení
$160K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Payscale predstavuje Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $193,463. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Payscale je $153,425.

