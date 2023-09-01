Adresár spoločností
PayPay
PayPay Platy

Platy PayPay sa pohybujú od $59,779 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $116,063 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PayPay. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Block
+$58K
Robinhood
+$89K
Stripe
+$20K
Datadog
+$35K
Verily
+$22K
Softvérový inžinier
Median $62.8K

Android inžinier

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $88.6K
Dátový vedec
Median $116K

Produktový dizajnér
$59.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$106K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v PayPay predstavuje Dátový vedec s ročnou celkovou odmenou $116,063. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v PayPay je $88,610.

Ďalšie zdroje