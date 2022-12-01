Adresár spoločností
Payoneer
Payoneer Platy

Platy Payoneer sa pohybujú od $20,913 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Operácie ľudských zdrojov na spodnej hranici až po $885,550 pre UX výskumník na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Payoneer. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softvérový inžinier
Median $115K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $118K
Dátový analytik
Median $85K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $179K
Účtovník
$60.9K
Manažér obchodných operácií
$78.3K
Obchodný rozvoj
$184K
Finančný analytik
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operácie ľudských zdrojov
$20.9K
Produktový dizajnér
$72.4K
Manažér programov
$120K
Projektový manažér
$147K
Nábor zamestnancov
$42.5K
Celkové odmeny
$40.9K
UX výskumník
$886K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Payoneer predstavuje UX výskumník at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $885,550. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Payoneer je $106,605.

