PathAI
PathAI Platy

Platový rozsah PathAI sa pohybuje od $109,450 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $411,045 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov PathAI. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Inžinier strojového učenia

Full-stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $170K
Biomedicínsky inžinier
$164K

Dátový vedec
Median $210K
Produktový dizajnér
$109K
Predaj
$255K
Manažér softvérového inžinierstva
$411K
FAQ

The highest paying role reported at PathAI is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $411,045. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PathAI is $187,750.

