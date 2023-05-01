Adresár spoločností
Passport Shipping
Passport Shipping Platy

Platy Passport Shipping sa pohybujú od $29,553 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $111,806 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Passport Shipping. Posledná aktualizácia: 11/25/2025

Produktový manažér
$112K
Softvérový inžinier
$29.6K
Najlepšie platenú pozíciu v Passport Shipping predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $111,806. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Passport Shipping je $70,680.

