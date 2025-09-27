Adresár spoločností
Parker Hannifin
Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in United States v Parker Hannifin dosahuje $84K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Parker Hannifin. Posledná aktualizácia: 9/27/2025

Mediánový balík
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Celkom za rok
$84K
Úroveň
1
Základný plat
$80K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Parker Hannifin?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

El paquet salarial més alt reportat per a un Strojný inžinier a Parker Hannifin in United States és una compensació total anual de $125,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Parker Hannifin per al rol de Strojný inžinier in United States és $89,000.

