Parker Hannifin
Parker Hannifin Platy

Platy Parker Hannifin sa pohybujú od $58,808 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $236,175 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Parker Hannifin. Posledná aktualizácia: 9/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $98.3K
Strojný inžinier
Median $84K
Letecký inžinier
$112K

Dátový analytik
$79.6K
Dátový vedec
$236K
Hardvérový inžinier
$138K
Ľudské zdroje
$134K
Informačný technológ (IT)
$80.4K
Materiálový inžinier
$115K
Produktový dizajnér
$152K
Produktový manažér
$147K
Manažér programov
$118K
Projektový manažér
$77.4K
Predaj
$58.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Parker Hannifin predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $236,175. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Parker Hannifin je $113,676.

