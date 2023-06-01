Adresár spoločností
Parafin
Parafin Platy

Platy Parafin sa pohybujú od $123,156 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodné operácie na spodnej hranici až po $210,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Parafin. Posledná aktualizácia: 10/13/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $210K

Backend softvérový inžinier

Obchodné operácie
$123K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Parafin podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

أعلى وظيفة أجراً في Parafin هي Softvérový inžinier بتعويض إجمالي سنوي قدره $210,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Parafin هو $166,578.

Ďalšie zdroje