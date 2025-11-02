Adresár spoločností
Papaya Global
Papaya Global Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Poland v Papaya Global dosahuje PLN 336K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Papaya Global. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Celkom za rok
PLN 336K
Úroveň
L3
Základný plat
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Papaya Global in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 381,072. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Papaya Global pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Poland je PLN 336,240.

