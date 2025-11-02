Adresár spoločností
Papaya Global
Papaya Global Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Israel v Papaya Global dosahuje ₪430K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Papaya Global. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Celkom za rok
₪430K
Úroveň
L3
Základný plat
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Papaya Global in Israel predstavuje ročnú celkovú odmenu ₪587,745. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Papaya Global pre pozíciu Softvérový inžinier in Israel je ₪413,438.

