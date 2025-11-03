Adresár spoločností
Panduit
Panduit Mechanický inžinier Platy

Mediánový Mechanický inžinier kompenzačný balík in United States v Panduit dosahuje $110K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Panduit. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Panduit
Reliability Engineer
Chicago
Celkom za rok
$110K
Úroveň
-
Základný plat
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Panduit?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Mechanický inžinier v Panduit in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $110,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Panduit pre pozíciu Mechanický inžinier in United States je $110,000.

Ďalšie zdroje