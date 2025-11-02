Adresár spoločností
Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in Denmark v Pandora sa pohybuje od DKK 874K do DKK 1.22M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pandora. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Bežný rozsah
Možný rozsah
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pandora podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Pandora in Denmark predstavuje ročnú celkovú odmenu DKK 1,224,157. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pandora pre pozíciu Architekt riešení in Denmark je DKK 874,398.

