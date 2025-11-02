Adresár spoločností
Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Canada v Pandora sa pohybuje od CA$57.6K do CA$81.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Pandora. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

CA$65.4K - CA$77.5K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$57.6KCA$65.4KCA$77.5KCA$81.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Pandora podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Pandora in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$81,770. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Pandora pre pozíciu Predaj in Canada je CA$57,594.

